Coronavirus, primo caso in provincia di Trapani

È stato registrato a Marsala il primo caso di coronavirus in provincia di Trapani. Si tratta di un insegnante in pensione di 60 anni, ricoverato in isolamento presso l’ospedale “Paolo Borsellino”. L’uomo è arrivato al pronto soccorso nella notte tra lunedì e martedì e gli è stato eseguito il tampone.

Oggi l’esito positivo dell’analisi. Al momento non è chiaro se l’uomo sia stato contagiato da un familiare proveniente dalla Lombardia, o se sia tornato da un viaggio internazionale, con transito a Bergamo.

Dall’inizio dei controlli, i laboratori siciliani di riferimento (Policlinici di Palermo e Catania) hanno analizzato 955 tamponi, di cui 881 negativi e 12 in attesa dei risultati. Al momento, quindi, sono stati trasmessi all’Istituto superiore di sanità 62 campioni, otto in più di ieri, cui 16 già validati da Roma (cinque a Palermo …









