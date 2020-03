Coronavirus, primo caso a Marsala. Si tratta di un 60enne

Un 60enne marsalese è risultato positivo al Covid-19. Giunto con il 118 al pronto soccorso dell’Ospedale Paolo Borsellino di Marsala con problemi di respirazione, l’uomo è stato sottoposto, questa notte, a tampone con esito positivo. Il 60enne è stato ricoverato in isolamento e solo in base all’evolversi delle sue condizioni si valuterà un eventuale trasferimento a Palermo. Da capire ancora come sia avvenuto il contagio o se tramite una nipote

venuta dalla zona rossa del nord Italia o se lo stesso 60enne fosse tornato da un viaggio a Istanbul e, per il ritorno, transitato a Bergamo.









