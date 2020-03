Coronavirus, la bufala dell’elicottero che stanotte verrà a disinfettare le nostre città

Girano tante bufale su WhatsApp, e purtroppo in tanti abboccano (segno che appena le scuole riapriranno in tanti dovrebbero approfittarne…). Tra le bufale, nelle ultime ore quella che gira di più riguarda un misterioso e non meglio identificato elicottero che stanotte dovrebbe girare per disinfettare le nostre città: Marsala, Trapani, Castelvetrano e via dicendo. Il messaggio dice (in italiano terribile):

AVVISO

Dalle 23:00 stasera fino alle 05:00 di domani mattina passerà un elicottero e disinfettará tutto, mi raccomando nn rimanete i panni scarpe e altre cose fuori e soprattutto attenti ai cani!

Ovviamente non c’è di vero nulla (potete lasciare tranquillamente fuori il basilico …) c’è invece da capire che non ci sono rimedi che vengono dall’altro per il coronavirus, ma solo stare a casa, stare a casa. State bene? State a casa. State male? State a casa. State molto male? Chiamate il medico curante …









