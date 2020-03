Coronavirus, chiudono i ristoranti di Trapani

I ristoranti di Trapani, in virtù dell’emergenza coronavirus, hanno deciso di chiudere l’attività.

Una veloce consultazione via social tra i 70 circa ristoratori aderenti all’A.R.T., l’Associazione Ristoratori Trapanesi, guidata da Pino Maggiore, ha deciso di chiudere sine die.

E’ una decisione terribile, che mette in ginocchio il settore, ma di grandissima responsabilità, in questi giorni in cui tutti siamo chiamati a dare il nostro contributo.

Tutte le attiività esporranno il seguente avviso:

“Questo esercizio preso atto delle misure di sicurezza emanate dal governo ed al fine di scongiurare il propagarsi del covid-19 rimarrà chiuso fino a data da destinarsi.

La nostra scelta viene attuata nell’ottica del bene e della salute dei nostri concittadini e spinta dal forte senso di responsabilità e civico che sentiamo nostri. la chiusura dell’esercizio comporterà per noi un immenso sacrificio economico …









