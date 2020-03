Coronavirus: ad Erice tributi sospesi. A Petrosino richiesta di stop dall’opposizione

Il Comune di Erice si attiva e blocca i tributi e le imposte locali a causa dell’emergenza coronavirus.

A Petrosino i consiglieri di opposizione, guidati da Vincenzo D’Alberti, chiedono all’Amministrazione Comunale la stessa cosa.

Cominciamo da Petrosino, dove il gruppo consiliare di “Adesso il Futuro” ha inviato una richiesta all’Amministrazione Comunale del Comune di Petrosino affinché ci si adoperi a dilazionare le tasse e i tributi locali.

“Numerosi cittadini si trovano già in difficoltà economiche e molti altri si aggiungeranno a causa di pesanti restrizioni alla vita di tutti noi.

Pensiamo in particolar modo alle attività commerciali, ai possessori di partite iva, agli imprenditori che non potranno più svolgere regolarmente le proprie attività e che hanno addirittura chiuso. Chiediamo al tal fine che L'amministrazione comunale si adoperi in maniera urgente al fine di proporre una dilazione per il pagamento









