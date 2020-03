Corona virus: Un vademecum con tutto quello che potrete fare e tutti i divieti imposti dal nuovo DPCM. Scarica il modulo per gli spostamenti

Da ieri sera la nostra redazione è stata tempestata di domande sugli effetti e le limitazioni imposte dal nuovo provvedimento governativo messo in campo per fronteggiare il propagarsi del Corona Virus.

Di seguito una serie di domande e risposte esplicative ed il link per scaricare il modulo per l’autodichiarazione

modulo_autodichiarazione_spostamenti

Posso uscire di casa?

È richiesto di evitare di uscire di casa. Si può uscire soltanto per andare al lavoro o per ragioni di salute o per altre necessità, quali, per esempio, l’acquisto di beni essenziali. Si deve comunque essere in grado di provarlo, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e la non veridicità costituisce reato. E` comunque consigliato lavorare a distanza, ove possibile, …









