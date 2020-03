Conferenza dei capigruppo consiliari: Emergenza per il coronavirus, niente panico ma tanta prudenza

Alla luce della direttiva adottata dal Ministero dell’Interno relativa alle limitazioni degli spostamenti delle persone fisiche, dettate dall’esigenza del contenimento di contagi da COVID19, la CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO, organo di rappresentanza dell’intero Consiglio Comunale, riunitasi in data odierna nel rispetto delle prescrizioni ministeriali sulle distanze di sicurezza, ha stabilito all’unanimità la sospensione dell’attività consiliare ad eccezione di eventuale emissione di atti urgenti ed indifferibili di competenza del Consiglio Comunale. Al contempo, ha espresso la necessità di adottare, in raccordo con l’Amministrazione comunale, alcune misure volte a chiarire, spiegare, specificare le direttive e le circolari che in queste ore stanno promanando dagli organi istituzionali dello Stato, al fine di fornire alla cittadinanza INDICAZIONI UNIVOCHE e PRECISE sui comportamenti da tenere in queste settimane di emergenza. Nei momenti di difficoltà, come quello attuale, la Conferenza dei …









