Conavirus, non c’è più tempo: tutta l’Italia da oggi è in quarantena e blindata

Da oggi tutta l’Italia è «zona protetta». Conte ha firmato il decreto che ha chiamato “iorestoacasa” e che impone regole stringenti su tutto il territorio nazionale.

Il contagio in Italia non si ferma. Ieri in Italia si sono registrati 1.598 nuovi positivi, 97 morti e 102 guariti in più. Le persone in terapia intensiva sono 733 (+83). Il paziente uno di Codogno migliora e respira da solo. Ridotto il numero di deputati in aula a Montecitorio. La giustizia amministrativa si ferma fino al 22 marzo. Chiusi tutti gli impianti sciistici.

Per l’Oms «il rischio di pandemia ora è molto reale». Finora più di 500 morti in Europa. Con gli ultimi casi di Cipro, ora tutti i paesi dell’Ue sono colpiti. In Spagna in 24 ore i contagi sono quasi raddoppiati e hanno raggiunto quota mille. I primi morti in Germania

