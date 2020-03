C’è il primo caso di coronavirus a Marsala

Primo caso di coronavirus in provincia di Trapani. A Marsala è risultato positivo un uomo arrivato in ospedale ieri sera.

Si tratta di un uomo sui 60 anni arrivato nei giorni scorsi in treno dalla Lombardia.

L’uomo ieri sera è arrivato in ospedale dove gli sono stati fatti tutti gli accertamenti del caso, che hanno destato i primi sospetti, e il tampone. Oggi il responso, con esito positivo al coronavirus. L’uomo si trova in isolamento al pronto soccorso di Marsala.

E’ il primo caso di coronavirus in provincia di Trapani.

La notizia è importante, perchè ci spinge ad essere ancora più risoluti nel rispettare le semplici disposte dal governo: restare a casa, lavarsi le mani, evitare contatti.

Non c’è da allarmarsi, era questione di ore, purtroppo. C’è solo da stare attenti, soprattutto per le persone malate o con patologie pregresse.

