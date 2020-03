Castelvetrano, Messa e Rosario in diretta facebook

Ci perviene in redazione la nota di don Rino Randazzo parrocco della Parrocchia Maria SS. della Salute e Maria SS. Annunziata a Castelvetrano.

“Cari fratelli e sorelle in Cristo, in ossequio alle disposizione del Governo nazionale e al decreto del nostro Vescovo Domenico Mogavero, da lunedì 9 marzo sono sospese tutte le celebrazioni liturgiche nelle chiese dalla nostra Diocesi e dell’intera Nazione. A partire da oggi pertanto le Sante Messe, la recita del Santo Rosario, e le pie pratiche della Via Crucis il venerdì e dei 15 giovedì di Santa Rita saranno celebrate senza il popolo (a porte chiuse) ma teletrasmesse in diretta sulle pagine Facebook delle parrocchie Maria SS. Annunziata e Maria SS. della Salute, secondo l’allegato calendario settimanale.

Possa questa misteriosa prova, a cui il nostro popolo è sottoposto, aiutarci paradossalmente a riscoprire maggiormente il valore essenziale della preghiera e del …









