Castelvetrano, al via trasferimento pazienti da Medicina

L’intero reparto di Medicina dell’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano sarà adibito per ospitare a ospitare pazienti “Covid-19”. Dodici posti in tutto che – secondo quanto annunciato dal direttore generale dell’Asp Trapani, Fabio Damiani – dovevano essere disponibili già da oggi. Ma sino alle 14 di oggi pomeriggio il reparto era ancora occupato dai pazienti ricoverati con normali patologie. «Di chi attualmente si trova in reparto – spiega Damiani – e sarà possibile dimettere, potrà tornare a casa; gli altri ricoverati, invece, verranno trasferiti presso l’ospedale “Abele Ajello” di Mazara del Vallo». Ma il personale è dotato di tutto l’occorrente necessario? Mascherine mediche? Sistemi di sicurezza?

