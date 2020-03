Asp Trapani, sportelli CUP, sospeso ricevimento al pubblico

L’Azienda sanitaria provinciale di Trapani comunica la sospensione del ricevimento al pubblico degli sportelli CUP sul territorio.

Il provvedimento è attivo a partire da martedì 10 marzo 2020 in ottemperanza alle misure precauzionali volte a contrastare la diffusione del Covid-19, in coerenza con quanto previsto dalla disposizione emanata dall’Assessorato regionale per la Salute.

La direzione strategica dell’Asp assicura la lavorazione delle sole ricette de-materializzate (ricette bianche), in cui sia presente l’indicazione dell’urgenza (“U”) da parte dei medici prescrittori.

Le ricette dovranno essere inviate, anche come allegati fotografici, all’indirizzo mail: emergenza.cup@asptrapani.it.

I cittadini in possesso di ricetta de-materializzata con prescrizione “U” possono comunque utilizzare lo sportello CUP on line sul sito www.asptrapani.it, seguendo le indicazioni riportate.

I contatti con l'utenza saranno assicurati mediante gli ordinari canali telematici









