Anche Marsala zona rossa: bar chiusi alle 18, i servizi delle farmacie e dei ristoranti

E’ scattata la zona rossa in tutta Italia, la raccomandazione è sempre la stessa: restare a casa, uscire solo per andare a lavoro e per l’acquisto di beni di prima necessità.

Alle 18 in punto bar, ristorante e pub caleranno la saracinesca.

Il Paese sta vivendo una emergenza sanitaria che deve essere in grado di fronteggiare, nessun margine di errore ovvero il collasso della terapia intensiva non consentirà a tutti medesime possibilità di cura e guarigione.

In ginocchio c’è l’economia dell’Italia, le comunità hanno il dovere di tenersi strette, di collaborare, di mostrare responsabilità sociale.

A Marsala la farmacia Bonfanti, via Trapani, ha attivato il servizio di consegna dei farmaci a casa, basta chiamarli ed evitare di andare sul posto, un servizio utile per gli anziani o per chi vive già condizioni di salute non …









Leggi la notizia completa