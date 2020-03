Anche la Sicilia da oggi è zona rossa. Scene di panico ieri sera a Palermo

Anche la Sicilia da oggi è zona “rossa”, cioè zona protetta dove vige l’obbligo per tutti, in pratica, di stare in casa e di evitare contatti. E’ ovvio che si potrà andare a fare la spesa, con le dovute cautele, ma ieri sera a Palermo si sono viste scene di panico, con un supermercato, aperto 24 ore, che è stato preso d’assalto. Sono dovuti intervenire gli agenti di polizia per evitare i tafferugli.

Anche le scuole in Sicilia restano chiuse fino al 3 Aprile. Si potrà uscire da casa solo per necessità, urgenza, lavoro.

Intanto, nell’isola i casi conclamati rimagono 54.

In totale, infatti, sono 54 i pazienti, di cui 19 ricoverati (uno in terapia intensiva per precauzione), 34 in isolamento domiciliare e uno guarito, come già comunicato ieri: Agrigento, 11; Catania, 27; Enna, 1; Messina, 2; Palermo, 10; Ragusa, 1; Siracusa, 2.

Il prossimo aggiornamento avverrà domani.

Lo comunica la presidenza della Regione









