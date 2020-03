Accettare il cambiamento è dura, ma è l’unico modo per avere un nuovo inizio

Buongiorno amici lettori,

mi manca tanto poter dedicare a voi tutti un mio pensiero, ma a volte la vita ci mette di fronte a grandi prove e noi così piccoli, così impauriti, ci fermiamo, in bilico , restiamo in attesa che tutto passi e aspettiamo che tutto torni come prima.

Non sarà mai più come prima.

Mentre tu ti sei fermato ad aspettare tutto il resto ha continuato ad andare avanti, non si è curato di guardare indietro, nessuno si è accorto della tua frenata d’arresto.

E allora piano piano ti guardi intorno e cominci a capire che le cose sono cambiate e una grande paura ti assale, cominci a capire.

Si perché bisogna accettare il cambiamento, e spesso ci si adatta, o peggio…. cambiamo anche noi.

E un giorno ti accorgi che i tuoi pensieri, le tue gesta, le tue …









Leggi la notizia completa