Virus:nuovi sistemi sanificazione ambienti e superfici

Campobello, 9Marzo- Una startup siciliana ha chiuso un accordo con una multinazionale USA per commercializzazione sistemi di sanificazione dell’aria in grado di eliminare i virus da ambienti e superfici. I dispositivi utilizzano la tecnologia PCOTM, meglio conosciuta come ossidazione fotocatalitica, sviluppata ed utilizzata dalla NASA per la sanificazione degli ambienti destinati alle missioni aerospaziali.

Questa tecnologia include un sistema RCI (Radiazione Catalitica Ionizzante) costituito da una lampada a raggi UV che irradia una matrice a nido d’ape di una speciale lega metallica. Il vapore acqueo presente nel flusso d’aria che attraversa il sanificatore, viene trasformato in gas ionizzato che possiede un’efficacia molto elevata nella distruzione della carica microbica, sia nell’aria che sulle superfici.

La reazione fotochimica che si genera permette quindi di distruggere sostanze inquinanti, in particolare batteri, virus, muffe, allergeni ed odori. Tra …









Leggi la notizia completa