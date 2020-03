«Veniamo dalla zona rossa e siamo nella movida» . Il video che indigna la Sicilia

Un video postato su instagram che nel giro di poche ore ha fatto il giro dei social e che ha fatto indignare Agrigento.

Due ragazze in mezzo alla movida che spiegano di provenire dalla zona rossa e da Roma e che ora si trovano nella (triste, dicono) Agrigento.

Ma la bravata finirà male perché sono state identificate e rischiano anche una denuncia per non avere ottemperato ai provvedimenti delle autorità sanitarie. Ma quel video che circola da ore nei cellulari degli agrigentini e sui social ha provocato un moto di indignazione nei confronti delle due ragazze.









