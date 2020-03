Un malore fatale per l’avvocato Giovanni Elia, trovato senza vita all’interno della sua casa al mare

Castelvetrano piange l’improvvisa scomparsa dell’avvocato Giovanni Elia, venuto a mancare per un arresto cardio-circolatorio.

Elia aveva 62anni ed era un penalista molto noto, originario di Petralia ma viveva da moltissimi anni a Castelvetrano dov’era conosciuto ed apprezzato per la sua preparazione e per l’innata disponibilità. Il decesso pare sia avvenuto per cause naturali, mentre si trovava nella sua casa di Marinella di Selinunte. Insospettiti dall’assenza di risposte alle molte chiamate ricevute, la sorella ed il marito si sono recati presso la sua abitazione dove hanno fatto la triste scoperta. Negli anni 90 fu candidato alla carica di sindaco con il partito di Rifondazione Comunista.

Alla famiglie le condoglianze della redazione.



foto tratta da Facebook









Leggi la notizia completa