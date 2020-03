Rubato un defibrillatore a Trapani. L’apparecchio era stato posizionato in Via Cristoforo Colombo, in pieno porto peschereccio. Il defibrillatore fu donato a fine 2018 alla Città di Trapani dall’associazione “La lavanda dei piedi” del ceto dei Pescatori e acquistato grazie alla picacce, ossia quelle offerte raccolte in occasione della Settimana Santa trapanese. Nel pomeriggio la scoperta di un residente della zona; non si esclude che il furto sia avvenuto già nei giorni scorsi.









Leggi la notizia completa