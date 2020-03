Trapani, coronavirus: i numeri. 100 tamponi, 0 contagi, 26 posti letto pronti

Questi i numeri dell’emergenza coronavirus in provincia di Trapani.

Ci sono zero contagiati, al momento. Cento i tamponi effettuati.

Da domani verranno chiusi i Cup, da oggi i visitatori per i pazienti già ricoverati non potranno accedere negli ospedali.

Negli ospedali sono stati creati i pretriage, si raccomanda a chi ha sintomi legati alla febbre e alle vie respiratorie di non recarsi al Pronto Soccorso ma di contattare i numeri di emergenza, il 112, ovvero di recarsi al pretriage.

Potenziata la terapia intensiva che passa da 20 posti a 26, i 6 in più verranno attivati presso l’ospedale Paolo Borsellino di Marsala, 2 di questi posti sono a pressione negativa.

Tutte le forniture sono già in arrivo dai letti ai ventilatori polmonari, attrezzature per intubare le persone che non riescono a respirare in maniera autonoma.

Verrà allestito un posto di malattie infettive a Trapani e altri due …









