Trapani, altra aggressione serale in centro: in tre picchiano un giovane

Aggressione, sabato notte, nella zona del centro storico di Trapani.

Un giovane è stato accerchiato e picchiato da tre balordi che gli hanno spaccato la testa, colpendolo forse con una bottiglia, ovvero con un oggetto contundente.

Scattato l’allarme sono intervenuti gli agenti della polizia municipale che hanno già avviato le indagini per risalire agli aggressori. Gli stessi che poco prima avevano creato problemi in due locali della zona antica della città.

Sulla vicenda i vigili urbani mantengono il massimo riserbo, limitandosi a dire che “è da sabato notte che stiamo lavorando per in individuare gli autori dell’episodio di violenza”.









