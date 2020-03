Suor Germana è morta. ‘La cuoca di Dio’ si è spenta all’età di 81 anni.

E’ stata una star della tv e della cucina prima dell’esplosione di MasterChef.

CAIDATE DI SUMIRAGO (VARESE) – Suor Germana è morta. Grave lutto nel mondo della cucina e della chiesa con La cuoca di Dio che si è spenta all’età di 81 anni. Il suo volto era molto conosciuto dagli italiani per le diverse apparizioni in televisione negli anni ’80 e ’90. Una vera e propria star della cucina e non solo con ricette molto particolari e due milioni di copie vendute dei suoi libri prima dell’esplosione di MasterChef. Chi era Suor Germana Nata a Crespadoro il 3 luglio 1938 (Gemelli), Martina Consolaro, conosciuta da tutti come Suor Germana, ha lasciato la sua casa a dodici anni e poco dopo ha preso servizio come domestica in una famiglia di Torino. In questo periodo è iniziato il suo percorso religioso che si è concluso all& …









