Strutture Extralbeghiere: a Marsala il primo marchio di igiene garantita

L’igiene non è solo associata ad una superficie pulita. Un alto livello di pulizia non corrisponde ad un alto livello di igiene. Spesso nelle camere viene rimosso lo sporco immediatamente visibile, e tralasciato ciò che è invisibile ad occhi nudi. I germi infatti possono essere facilmente trasferiti dal bagno al resto delle camere, mettendo a rischio la salute dei tuoi ospiti.

Creare un ambiente e un’esperienza unica ed igienica per i tuoi ospiti è essenziale. Una scarsa esperienza in termini di igiene potrebbe essere dannosa per la tua struttura ricettiva, con un impatto sulla lealtà dei clienti, rendendo meno probabile il loro ritorno presso la tua struttura. Strutture pulite e igieniche, aree comuni e servizi igienici svolgono un ruolo chiave nel trasformare un normale soggiorno in una piacevole ed unica permanenza. Il livello di igiene rappresenta uno dei fattori più importanti quando si consiglia dove dormire …









