Siateresponsabili. L’hashtag dei musicisti trapanesi contro il Coronavirus

L’eccezionale emergenza che sta investendo il mondo intero a causa della diffusione del coronavirus ha spinto un gruppo di musicisti trapanesi a dare il proprio contributo con dei messaggi che in pochissimo tempo saranno presenti sui vari social network con l’hashtag #siateresponsabili.

Indipendentemente dalle circolari governative che provengono dagli organi nazionali e regionali che impongono lo stop ad ogni forma di intrattenimento, i lavoratori del settore dello spettacolo hanno deciso di compattarsi in maniera solidale per sensibilizzare la popolazione sull’importanza di limitare i contatti fisici e gli assembramenti in un momento in cui l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo potrebbe creare problemi molto seri alla nostra società.

La lodevole iniziativa si sta allargando anche ad altre province come quelle di Agrigento e Palermo e a contesti paralleli come, ad esempio, il settore delle bande musicali il cui lavoro, in prossimità delle celebrazioni pasquali, ha subito una frenata inattesa.

…









Leggi la notizia completa