Salemi. Scheda censimento per chi arriva dalle “zone rosse”

Salemi. Si è svolto questa mattina l’incontro dei capigruppo consiliari, in presenza del sindaco Domenico, sulla questione Corona virus.

In seguito a tale riunione è stato predisposto che, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data dell’8 marzo 2020, tutti coloro che provengono o sono transitati dalle zone cosiddette “rosse” e quindi a rischio epidemiologico (ovvero dalla Regione Lombardia, e dalle provincie di Modena, Parma Piacenza, Reggio Emilia, Rimini; Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso; Asti, Alessandria, Novara, Verbanio-Cusio-Ossola e Vercelli), devono comunicare tale circostanza al Comune, al Dipartimento di Prevenzione dell’azienda sanitaria e al proprio medico di base; rimanendo nel proprio domicilio, in autoisolamento per 14 giorni dall’arrivo. Sarà loro vietato qualsiasi tipo di spostamento, rimanendo sempre raggiungibile.

Per segnalare la propria presenza l’amministrazione ha predisposto un modulo da compilare, utilizzando il numero telefonico: 0924 983699 dalle 08.00 alle ore 20.00, oppure tramite …









