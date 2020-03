Salemi, l’omicidio di Angela Stefani. Al via il processo

Al via, davanti alla Corte d’Assise di Trapani, presieduta da Enzo Agate, il processo contro Vincenzo Caradonna chiamato a rispondere di omicidio, distruzione e occultamento di cadavere, detenzione di ordigni esplosi. Secondo l’accusa l’imputato ha ammazzato la convivente Angela Stefani, 48 anni, bolognese di origine ma residente a Salemi, facendo poi sparire il corpo.

Oggi nel corso della prima udienza si è proceduto alla costituzione delle parti civili. La Corte ha rigettato la richiesta della Rai che voleva accendere sul processo le telecamere di Un giorno in pretura. Diniego motivato anche dall’emergenza coronavirus.

Il Pm ha ricostruito, brevemente, la vicenda, accusando Vincenzo Caradonna di aver ucciso Angela Stefani colpendola, per ben sei volte, con un oggetto contundente. Due colpi sarebbero stati sferrati mentre la donna era a letto. Uno alla spalla, altri due mentre era chinata e un ultimo colpo mentre era …









