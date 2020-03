Rostagno e gli altri. Una targa in memoria dei giornalisti uccisi dalla mafia in Sicilia

È stata inaugurata a Palermo, all’Associazione siciliana della stampa dove è stata collocata, una targa in ricordo dei giornalisti uccisi in Sicilia dalla mafia.

L’inaugurazione è avvenuta il giorno in cui nasceva- il 6 marzo 1942- Mauro Rostagno che venne poi ucciso alla fine di settembre di trentuno anni fa.

Dunque è necessario tornare a quella data.

Il 26 settembre del 1988, in una Sicilia ancora sconvolta dall’assassinio del magistrato Antonino Saetta avvenuto un giorno prima, moriva il giornalista piemontese e naturalizzato siciliano.

I trapanesi ascoltarono le sue ultime parole alcune ore prima quando da RadioTelecine parlò, come era solito fare con coraggio, di mafia e di droga.

Rostagno venne ammazzato a poche centinaia di metri dalla comunità Saman fondata dallo stesso Rostagno nel 1981 a Lenzi, in provincia di Trapani, e dedicata al recupero dei tossicodipendenti.

Rostagno resistette nonostante un colpo alla testa e …









