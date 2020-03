Nessun caso di coronavirus a Marsala. Tampone negativo su un caso sospetto

A Marsala si è creato molto allarmismo a causa delle voci, sempre più insistenti, che circolavano ieri sulla presenza in ospedale di un ragazzo affetto da Coronavirus.

In effetti c’era un caso sospetto. Ma tutte le verifiche del caso e il tampone hanno dato esito negativo.

A Marsala, ad oggi, non si registrano casi di Coronavirus.

Quello che si puntualizza è che se si avvertissero i sintomi del virus ovvero si è in presenza di febbre non recarsi per nessun motivo al Pronto Soccorso ma chiamare i numeri di emergenza sanitaria: 800 76 76 76, 800 45 87 87 al quale rispondono medici e volontari della Protezione civile, ovvero il numero 112.

E’ necessaria la massima collaborazione da parte di tutti i cittadini.

Si ricorda che chi arriva dalle regioni del Nord ha l’obbligo di avvertire l’autorità sanitaria e di mettersi in quarantena obbligatoria. Il virus ha una diffusione rapidissima …









