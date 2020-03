Meteo in provincia di Trapani. Nuvoloso oggi e domani, forse piove

Meteo discreto in provincia di Trapani oggi e domani. Nuvole sparse per tutta la giornata di lunedì, in serata addensamenti che potrebbero portare a piogge. Domani, martedì, parzialmente nuvoloso con assenza di piogge.

Lunedì 9 Marzo: giornata caratterizzata da qualche nube sparsa, temperature comprese tra 9 e 15°C. In particolare avremo nubi sparse di passaggio al mattino e al pomeriggio, temporale alla sera. Durante la giornata di oggi si registrerà una temperatura massima di 15°C alle ore 13, mentre la minima alle ore 6 sarà di 9°C. I venti saranno al mattino moderati provenienti da Ovest-Nord-Ovest con intensità di circa 14km/h, moderati da Ovest per il resto della giornata con intensità di circa 27km/h. L’intensità solare più alta sarà alle ore 12 con un valore UV di 4.1, corrispondente a 671W/mq.

Martedì 10 Marzo: giornata caratterizzata da nubi di …









