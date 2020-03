Mazara. Attivato numero di telefono assistenza coronavirus: 333 619 2060   

Il Comune di Mazara del Vallo ha attivato il numero 333 619 20 60 per assicurare informazioni utili alla cittadinanza nell’ambito dell’emergenza Coronavirus.

Il numero è attivo dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 18 ma anche con messaggistica attraverso le app Whatsapp e Telegram. In particolare l’attivazione del servizio telefonico ha lo scopo di fornire informazioni a quei soggetti che siano stati di recente nelle zone rosse e nelle altre zone a rischio epidemiologico.Come noto, chiunque a partire dal 25 febbraio dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato e abbia sostato nei territori: Regione Lombardia e Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini; Pesaro e Urbino; Venezia, Padova, Treviso; Asti, Alessandria, Novara, Verbanio-Cusio-Ossola, Vercelli ha l’obbligo di comunicare tale …









