Marsala, la campagna elettorale ai tempi del Coronavirus. Le elezioni potrebbero slittare

In tempo di emergenza da Coronavirus rallenta la politica, a Marsala la campagna elettorale per le amministrative del 24 maggio è incerta.

L’epidemia ha bloccato l’intero Paese, al momento e fino al 3 aprile, così come previsto dal Governo nazionale, non si possono tenere eventi pubblici, nessun assembramento, anche sei i ragazzi senza alcun tipo di rispetto verso di loro e verso il prossimo, gaudenti, non vanno a scuola ma affollano i locali e le strade per la movida.

Tornando alle elezioni di certo c’è che il referendum del 29 marzo, che prevedeva il taglio dei parlamentari è stato rinviato a data da destinarsi, rischiano di saltare, e probabilmente sarà così, anche le elezioni del 19 aprile per le regioni chiamate al voto.

Formalmente il 24 aprile, 30 giorni prima del voto amministrativo, si indicono i comizi, che poi si possono celebrare o meno.

