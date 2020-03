Marsala, il coronavirus e quelli che affollano i locali come se niente fosse …

Egregio Direttore,

scrivo per segnalare come, in tempi di coronavirus, in barba all’ordinanza pubblicata dal Presidente Musumeci, e in spregio a qualsiasi elementare atteggiamento dettato dal buonsenso, in questo weekend che va a concludersi, i nostri concittadini a Marsala non si siano certamente risparmiati, riempiendo in ogni ordine di posti i locali marsalesi fino a tarda notte e anche ieri sera (come si vede da un paio di foto che allego).

Non c’è bisogno che io le dica che molti di questi avventori erano giovani universitari o lavoratori rientrati più o meno precipitosamente dalle regioni del nord e beatamente a spasso, anziché essere, come prescritto dall’ordinanza di Musumeci, in quarantena.

Non esprimerò alcuna valutazione su questa scelta che, se da una parte vuole forse dare sfogo ad un naturale desiderio di normalità, dall’altra è certamente un’ …









Leggi la notizia completa