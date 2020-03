Marsala. Emergenza Coronavirus: Disciplinato l’accesso ai pubblici uffici

Di Girolamo: “fino al 3 aprile aperti al pubblico solo gli uffici essenziali. Gli altri riceveranno su appuntamento. Il provvedimento nell’interesse di tutti”.

Il Sindaco Alberto Di Girolamo, sentiti il suo vice, Agostino Licari titolare della delega al Personale, il segretario generale Bernardo Triolo e, i dirigenti comunali, ha deciso data la necessità non rinviabile di adottare misure precauzionali per contenere il più possibile il diffondersi del coronavirus, di rimodulare l’apertura e chiusura degli uffici comunali. In ottemperanza alle direttive del Governo in materia e all’ultimo DPCM dell’ 8/03/2020, l’Amministrazione comunale ha deciso di limitare l’attività degli sportelli aperti al pubblico, non solo per ridurre sensibilmente la circolazione di cittadini all’interno delle sedi comunali, ma per evitare situazioni di affollamento e potenziale contagio, sia per i cittadini che per i dipendenti comunali.

