Marsala, elezioni: Paolo Ruggieri sostiene Massimo Grillo

Altra importante adesione alla coalizione di Massimo Grillo, candidato Sindaco per elezioni che, salvo rinvio, si terranno a fine Maggio a Marsala. Ha deciso di sostenere la sua candidatura a Sindaco, infatti, anche il gruppo di Diventerà Bellissima – Progettiamo Marsala, che fa riferimento a Paolo Ruggieri.

L’adesione di Ruggieri e del suo gruppo significa due cose: da un lato, che si indebolisce ancora la candidatura di Giulia Adamo, che, nel centrodestra spaccato, si trova solo con Lega e FdI.

Dall’altro lato c’è chi legge in questo appoggio di Ruggieri anche la benedizione del presidente Musumeci alla candidatura di Grillo.

Questa la nota stampa:

Nel rispetto delle disposizioni prudenziali emanate per il contenimento della diffusione del coronavirus, nello scorso fine settimana si sono riuniti congiuntamente i componenti dei Coordinamenti di Diventerà Bellissima e di ProgettiAmo Marsala nonché del Direttivo del Circolo DB “Enrico Russo”.

Hanno









