Marsala “bella fitusa”, rifiuti e ratti in contrada Sturiano

Rifiuti di ogni tipo nelle zone periferiche di Marsala. Continuano ad arrivare le segnalazioni sul degrado e l’inciviltà di molti cittadini.

Queste foto le invia un cittadino, Cosimo, e ci troviamo in contrada Sturiano in una zona sì periferica, ma abitata. “È veramente assurdo buttare la spazzatura di ogni genere sotto le curve e a pochi passi dalle abitazioni. Inoltre ho notato la presenza di molti ratti attirati da tanta spazzatura. Ma i proprietari dei terreni che fanno? Non c’è nessuno che segnala tutto questo?” segnala il lettore.

Per le vostre segnalazioni vi ricordiamo di scrivere a redazione@marsala.it, redazione@tp24.it, o inviare le vostre segnalazioni tramite la nostra pagina Facebook o via WhatsApp al 327 53 101 56.











Leggi la notizia completa