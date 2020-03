La Compagnia Sipario di Marsala sospende la stagione

La Compagnia Teatrale “SIPARIO”, diretta da Vito Scarpitta, comunica che in ottemperanza alle misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19, sospende la rassegna lo Stagnone…scene di uno spettacolo attualmente in corso al Teatro Impero di Marsala, fino al 3 Aprile.

La Compagnia teatrale Sipario riprenderà la propria attività il 5 Aprile. E coordinerà il recupero dello spettacolo del 29 marzo, salvo nuove disposizioni o nuovi decreti ministeriali in materia.









Leggi la notizia completa