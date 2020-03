Il nuovo comandante dei Carabinieri in visita al Comune di Castellammare

Il capitano dei carabinieri Luca De Vito, nuovo comandante della Compagnia di Alcamo, in visita istituzionale al Comune.

Accolto dal sindaco Nicola Rizzo, dal vicesindaco Giuseppe Cruciata, dall’assessore alla protezione civile Leonardo D’Angelo e dal presidente del consiglio comunale Mario Di Filippi, il capitano è stato accompagnato al palazzo municipale dal luogotenente Luigi Gargaro, comandante della stazione dei carabinieri di Castellammare che dipende dal comando militare di Alcamo.



Un primo incontro istituzionale in città per il capitano De Vito, 29 ani, originario di Lecce ma proveniente dal comando di Roma Casilina: momento cordiale nel corso del quale il sindaco Nicola Rizzo ha fatto presente al capitano quali sono le principali criticità cittadine in materia di ordine e sicurezza e dato il benvenuto all’esponente dell’Arma dei carabinieri che ha sostituito il capitano Giulio Pisani, rimasto ad Alcamo per 4 anni.



& …









Leggi la notizia completa