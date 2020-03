Il coronavirus in Italia: siamo secondi al mondo per numero di morti

Stando ai dati della Protezione civile, ieri in Italia ci sono stati 1.326 casi di contagio da coronavirus e 133 morti in più. I decessi complessivi salgono a 366, le persone positive al Covid-19 raggiungono quota 6.387. Se i guariti diventano 622 (33 in più), i malati in terapia intensiva aumentano a un ritmo maggiore: sono ora 650, cioè 83 in più rispetto a sabato. Siamo secondi, per numero di morti rispetto alla popolazione, dopo la Cina.

Il bilancio della Lombardia, la regione più colpita: 4.189 persone positive, con un aumento di 769 unità. I ricoverati in terapia intensiva sono 399 (+40), di cui il 65% con oltre 65 anni di età. I morti sono 267 (+113, l’aumento maggiore nella regione da quando è cominciata l’epidemia) e i guariti sono 550 (+26). Sempre in Lombardia ci sono 756 persone positive al virus in isolamento domiciliare. Le persone ricoverate (non in terapia intensiva) sono 2.217 (+556).

