Damiani: “Tamponi tutti negativi nel trapanese. Reparto Covid-19 a Castelvetrano”

“Confermo che in questo momento non abbiamo in Provincia di Trapani alcun caso di Coronavirus, complessivamente abbiamo eseguito un centinaio di tamponi, tutti negativi”

Lo ha dichiarato questa mattina il direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale di Trapani, Fabio Damiani, durante un incontro con la stampa nell’ambito delle attività messe in campo per fronteggiare l’emergenza Coronavirus sul territorio.

In riferimento alle preoccupazioni dei cittadini circa le migliaia di persone che nei giorni scorsi si sono messe in viaggio da Nord a Sud, il direttore ha precisato che gli stessi hanno l’obbligo di porsi in quarantena obbligatoria. “Molti si sono comunque già registrati – ha precisato – nel rispetto delle normative vigenti e che gli eventuali trasgressori incorreranno in sanzioni penali”

Damiani ha annunciato la chiusura dei CUP ospedalieri. “Chi dovrà effettuare prenotazioni con carattere urgente …









