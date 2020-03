Dalla zona rossa, prosegue il diario dal disastro

di Domenico Cacopardo

9 marzo 2020

La domenica, qui a Parma, è trascorsa tranquillamente. Come al solito. Una bella straordinaria giornata di sole che avrebbe dovuto spingere molta gente nei parchi cittadini. Invece no. Al Parco Ducale, quello con la reggia di Maria Luigia, c’erano, ben contate, non più di 20 persone.

E il resto? Come al solito: il «Farmer’s market» di piazza Matteotti (un mercato degli ortolani c’è quasi dappertutto, a Marsala, il Mercato del contadino è nell’ampia parte terminale del Lungomare Boeo) era affollatissimo, alla faccia della distanza di 1 metro. Sorridenti e spensierati, i parmigiani hanno occupato la piazza e non solo, visto che la pedonalizzata e centrale via Farini, luogo degli apericena e di ritrovi giovanili, che piazza Garibaldi, cuore politico e civico della città, erano più stipate del solito. I parmigiani hanno invaso i supermercati magari …









