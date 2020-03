Covid-19, le misure adottate dal Comune di Salemi: Scheda censimento per chi arriva dalle zone a rischio

Numero della Protezione civile comunale per farmaci e generi alimentari

SALEMI – Una scheda per il censimento dei cittadini che, dopo aver soggiornato nelle zone a rischio epidemiologico, hanno fatto ritorno in città e un numero di telefono del Gruppo comunale di protezione civile a cui i soggetti in autoisolamento o le persone in difficoltà possono rivolgersi per l’acquisto di farmaci o generi alimentari. Sono gli strumenti messi in campo dall’amministrazione comunale di Salemi (Trapani), guidata dal sindaco Domenico Venuti, per il contrasto alla diffusione del coronavirus.

Le misure sono state adottate nel solco del decreto del presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, e dell’ordinanza del presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci. Quest’ultima, infatti, obbliga chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente all’8 marzo, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in …









