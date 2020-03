Coronavirus, tutta l’Italia è zona rossa: “Tutti devono restare a casa”

Il premier Giuseppe Conte ha parlato alla nazione poco fa, alle 21 e 30, in una conferenza stampa e ha annunciato un provvedimento eccezionale, preso oggi. “I numeri ci dicono che stiamo avendo una crescita importante dei contagi, delle persone ricoverate e di quelle decedute” dice Conte. “Le nostre abitudini vanno cambiate, per il bene dell’Italia, e lo dobbiamo fare subito”. E per questo che Conte ha deciso di adottare misure più forti e stringenti per contenere l’avanzata del coronavirus e tutelare la salute di tutti i cittadini: “Tutta l’Italia è zona rossa. Tutti gli spostamenti sono vietati, se non per lavoro, necessità, salute”.

C’è anche il divieto di riunirsi al pubblico, di socalizzare nei locali, di assembramenti: “Non possiamo permettercelo più”.

“Non è facile – dice Conte -. Sono consapevole della gravità del momento. Ma dobbiamo garantire la salute di tutti”.

