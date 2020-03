Coronavirus. Tende, medici, sanificazione. Il piano dell’Asp di Trapani

Sanificazione e disinfezione dei locali, più medici, niente ferie né permessi per medici e infermieri, tende pre-triage all’esterno degli ospedali.

Queste in sintesi alcune delle misure che l’Asp di Trapani sta prendendo per fronteggiare l’emergenza Coronavirus in provincia.

L’Azienda Sanitaria Provinciale ha attivato su tutto il territorio un piano di sanificazione nei presidi ospedalieri, negli ambulatori e negli uffici amministrativi. Il provvedimento rientra in un più ampio piano per il contrasto e il contenimento del virus seguendo le indicazioni ministeriali.

In questo senso saranno attive da oggi le tende pre-triage in alcuni ospedali della provincia di Trapani.

“Coloro che riscontrano sintomi influenzali o problemi respiratori non devono andare in Pronto soccorso – si legge in una nota dell’Asp – ma nelle apposite strutture sanitarie di pre-triage”.

Nelle tende il personale sanitario accerterà la presenza di sintomi riconducibili al coronavirus e di eventuali contatti …









