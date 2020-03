Coronavirus, Ryanair cancella tutti i voli da e per Malpensa, Bergamo, Parma, Treviso

Nuovi tagli di voli da parte di Ryanair in Italia, dopo lo stop al 25% delle tratte annunciato già nei giorni scorsi a seguito dell’emergenza sanitaria del coronavirus.

La compagnia low-cost irlandese ha annunciato le misure – dettaglia una nota – “in risposta al ‘blocco’ imposto nel weekend dal Governo Italiano per i viaggi da e per la zona arancione nel Nord Italia, oltre ad alcuni altri paesi dell’UE (Slovacchia, Repubblica Ceca, Ungheria, Malta, Romania) che limitano i voli da e verso il Nord Italia con effetto immediato”.

Nel dettaglio, dalla mezzanotte di martedì 10 marzo e fino alla mezzanotte di mercoledì 8 aprile Ryanair sospenderà tutti i voli domestici in Italia da e per Bergamo, Malpensa, Parma e Treviso.

Dalla mezzanotte di giovedì 12 marzo e sempre fino alla mezzanotte di mercoledì 8 aprile, Ryanair “opterà per un piano fortemente ridotto di voli internazionali da e …









Leggi la notizia completa