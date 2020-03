Coronavirus. Marsala, l’appello agli studenti dell’assessore Angileri: “Restiamo a casa”

“Mostriamo responsabilità e senso civico. Restiamo a casa”. E’ l’appello di Anna Maria Angileri, dirigente scolastico e assessore alla Pubblica Istruzione a Marsala fatto agli studenti e alle loro famiglie in questi giorni di chiusura delle scuole a causa dell’emergenza coronavirus.

Il suo appello.

Carissime studentesse e carissimi studenti, sono passati alcuni giorni da quando le attività didattiche sono state sospese a causa del Coronavirus e, purtroppo, la situazione in Italia non è migliorata, proprio per questo è necessario che tutti diamo una mano.

Il Governo ha emanato delle direttive e delle regole di comportamento che tutti siamo tenuti ad osservare, rispettare le distanze di sicurezza, non dare la mano, salutarsi a distanza e non creare assembramenti in luoghi quali piazze e locali pubblici, dove il contagio può avvenire facilmente.

Da Dirigente di una comunità educante invito tutti voi a rispettare queste regole per …









