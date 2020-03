Coronavirus, Conte: “Spostamenti SOLO per lavoro” – VIDEO

Alla luce di una crescita importante dei contagi in tutta Italia, il Presidente Conte ha annunciato un nuovo decreto con nuove misure del Governo per il contrasto e la prevenzione della diffusione del virus COVID-19. Tutta Italia sarà considera “zona protetta”. In sintesi, verranno estese in tutta la Penisola le stesse restrizioni già imposte negli scorsi giorni in Lombardia ed altre 14 provincie (considerate zone rosse).

IN TUTTE LE REGIONI si dovranno evitare gli spostamenti ad eccezione di comprovate ragioni di lavoro, necessità o ragioni di salute. Le nuove restrizioni andranno in vigore domani mattina.

La sospensione delle attività didattiche sarà estesa fino al prossimo 3 aprile.

Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del nuovo Coronavirus sul territorio nazionale i casi totali sono 9172, al momento sono 7985 le persone che risultano positive al virus.

Le persone guarite sono 724.

I pazienti ricoverati con …









