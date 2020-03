Carri armati dell’Esercito sfilano per strada a Palermo, nella zona tra via Crispi e piazza XIII Vittime ed è subito panico sui social.

C’è chi collega l’arrivo dei militari ai controlli per l’emergenza coronavirus e chi invece alle proteste scoppiate questa mattina al carcere Ucciardone (dove in effetti è stato necessario anche l’intervento dell’esercito).

In realtà, però, i mezzi militari avvistati oggi in città rientravano da un’esercitazione eseguita in Sardegna….











Leggi la notizia completa