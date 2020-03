“Andrà tutto bene”. La lettera di una docente che ha scelto di non scappare da Milano

In tempi di psicosi collettiva per fortuna esistono degli esempi virtuosi come la nostra lettrice che ci ha voluto offrire una preziosa testimonianza. Ve la proponiamo perché siamo convinti che l’esempio positivo possa e debba diventare contagioso.



Sono Anna Ferro, docente di lingua spagnola presso l’ITT A. Gentileschi di Milano e domiciliata nello stesso comune. Bell’anno… di prova! Già, perché non solo per me, ma anche per molti dei miei colleghi questo sarebbe stato l’anno in cui, dopo i concorsi, le supplenze a tempo determinato e i sacrifici avremmo dovuto coronare il sogno del ruolo. E invece, nel bel mezzo di questo percorso, mi ritrovo a reiventarmi, di fretta e furia, con una didattica a distanza per sopperire ad una scuola ormai chiusa da due settimane e a rassicurare i miei studenti che iniziano a chiedermi: “ …









