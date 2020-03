Allerta Gialla a Castelvetrano e nella valle del Belice fino alla mezzanotte di oggi

La protezione Civile Regionale ha diramato un avviso per condizioni meteorologiche avverse (Allerta Gialla) in provincia di Trapani e gran parte della Sicilia meridionale per la giornata di oggi, lunedì 9 marzo fino alla mezzanotte. Sono Previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati, in particolare sui settori sud-orientali, dove i fenomeni temporaleschi saranno più frequenti.

Il comune di Castelvetrano raccomanda i cittadini di evitare di sostare nei locali interrati e seminterrati e comunque posti al di sotto del livello stradale, di evitare, ove possibile, di transitare nelle zone di Piazza Amendola (stazione), Via Armando Diaz, Via Partanna, Via Trapani, Via Sapegno angolo Via Mazara, rotonda Via Selinunte, Via Caduti di Nassirya, SS 115 dir verso Selinunte e Zona Lottizzazione Saporito, zona Legno Dolce, rotonda Via Campobello, Via Seggio – prossimità Torrente Racamino.









