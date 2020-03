A Calatafimi Segesta l’iniziativa “Amunì resta a casa ti diamo una mano noi”

A Calatafimi Segesta è partita l’iniziativa “Amunì resta a casa ti diamo una mano noi” da parte dell’Associazione di promozione sociale “Amunì Calatafimi”. L’azione promossa ha l’obbiettivo di invitare la cittadinanza di calatafimi a rimanere in casa il più possibile, soprattuto gli over 60 con patologie e naturalmente per chi proviene dalla zone a rischio o è stato a contatto con persone positive al virus o in quarantena. Ecco il comunicato dell’Associazione Amunì:

“Il problema coronavirus ci sta chiedendo di modificare le nostre abitudini per evitare un contagio di massa che potrebbe paralizzare il nostro sistema sanitario con gravi conseguenze sulla mortalità della nostra popolazione. La fascia più a rischio è quella degli over 60 soprattutto con patologie. La cosa migliore attualmente è quella di rimanere in casa, soprattutto per questa fascia di età e per chi soggetto a patologie. Per dare una mano in …









